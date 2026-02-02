La oficialista Laura Fernández, próxima presidenta de Costa Rica
elecciones
Quien fuera dos veces ministra del derechista Rodrigo Chaves apela a "continuar haciendo grande a Costa Rica"
Con un 48,5% de los votos, candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) a la presidencia de Costa Rica, Laura Fernández, ha sobrepasado ya en primera vuelta el umbral de sufragios necesarios, y se convertirá en la próxima mandataria del país centroamericano.
Continuará, por tanto, la labor del líder derechista Rodrigo Chaves, de cuyo gobierno formó parte inicialmente como ministra de Planificación Nacional y Política Económica y después como responsable de Presidencia, hasta que renunció en enero de 2025 para formalizar su candidatura.
En estos comicios ha participado prácticamente el 70% del electorado, según los datos provisionales facilitados por el Tribunal Superior Electoral (TSE) con el 88,43% de las mesas escrutadas, y la jornada ha sido seguida por un equipo de 27 observadores de la Organización de Estados Americanos.
"Vamos a continuar haciendo grande a Costa Rica", ha resaltado Laura Fernández, mientras su principal oponente, Álvaro Ramos, del histórico Partido Liberación Nacional, que se ha alzado con el 33,32% de los votos, ha deseado "que Dios le dé sabiduría para gobernar". "Nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país, y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo", ha avanzado en un discurso ante su militancia.
Por debajo del 5% de los votos se han quedado Claudia Dobles, de la progresista Coalición Agenda Ciudadana (4,81%), y Ariel Robles, del Frente Amplio (3,72%). Mientras la primera ha prometido ejercer "una oposición responsable, democrática y vigilante, comprometida con la defensa de la democracia y el bien común"; el segundo ha llamado a sus votantes a seguir defendiendo sus ideas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
SISTEMAS COMPATIBLES
Los pagos personales entre diferentes países europeos desde bizum serán una realidad
solo el tránsito de personas
Reabre de forma limitada el paso de Rafá entre Gaza y Egipto tras casi dos años cerrado
"MEJOR ÁLBUM DEL AÑO"
Bad Bunny hace historia en los Grammy y carga contra el gobierno de Trump: "Fuera ICE"