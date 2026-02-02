La oficialista Laura Fernández, próxima presidenta de Costa Rica

Con un 48,5% de los votos, candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) a la presidencia de Costa Rica, Laura Fernández, ha sobrepasado ya en primera vuelta el umbral de sufragios necesarios, y se convertirá en la próxima mandataria del país centroamericano.

Continuará, por tanto, la labor del líder derechista Rodrigo Chaves, de cuyo gobierno formó parte inicialmente como ministra de Planificación Nacional y Política Económica y después como responsable de Presidencia, hasta que renunció en enero de 2025 para formalizar su candidatura.

En estos comicios ha participado prácticamente el 70% del electorado, según los datos provisionales facilitados por el Tribunal Superior Electoral (TSE) con el 88,43% de las mesas escrutadas, y la jornada ha sido seguida por un equipo de 27 observadores de la Organización de Estados Americanos.

"Vamos a continuar haciendo grande a Costa Rica", ha resaltado Laura Fernández, mientras su principal oponente, Álvaro Ramos, del histórico Partido Liberación Nacional, que se ha alzado con el 33,32% de los votos, ha deseado "que Dios le dé sabiduría para gobernar". "Nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean en bien del país, y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo", ha avanzado en un discurso ante su militancia.

Por debajo del 5% de los votos se han quedado Claudia Dobles, de la progresista Coalición Agenda Ciudadana (4,81%), y Ariel Robles, del Frente Amplio (3,72%). Mientras la primera ha prometido ejercer "una oposición responsable, democrática y vigilante, comprometida con la defensa de la democracia y el bien común"; el segundo ha llamado a sus votantes a seguir defendiendo sus ideas.