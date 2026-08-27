Cuatro españoles, desaparecidos en las inundaciones de Nepal

Antes y después de la riada en Timure, Nepal, donde las imágenes muestran la localidad antes de la catástrofe y tras el paso de la avalancha de agua y lodo.

Cuatro españoles, entre los casi 1.500 desaparecidos en las trágicas inundaciones que han tenido lugar ayer en la frontera entre Nepal y Tíbet, y que dejan por el momento unas 165 fallecidas.

El datos de los españoles en paradero desconocido lo ha facilitado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien ha hecho también un llamamiento al círculo cercano de estas personas para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia consular.

Además, el último balance de la policía nepalí eleva a 162 los fallecidos en el país, mientras que en el lado tibetano se han confirmado otros tres muertos, aunque la cifra podría seguir aumentando a medida que los equipos de emergencia logren acceder a las áreas más afectadas.

Asimismo, en Nepal permanecen desaparecidas 826 personas, según el último recuento de las autoridades locales. En el lado chino, el número asciende a 558, lo que sitúa el balance total de desaparecidos en 1.384 personas, entre las cuales hay numerosos turistas que se encontraban de excursión junto al Himalaya.