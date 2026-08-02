Al menos dos muertos por la colisión en vuelo de dos helicópteros antiincendios de Grecia

Al menos dos tripulantes de dos helicópteros que combatían los incendios del sur de Grecia han muerto como consecuencia de la colisión en vuelo entre ambos aparatos cerca de uno de los focos en la zona de Psatha.

El departamento de bomberos del país ha explicado que los dos helicópteros chocaron entre sí mientras intentaban extinguir el gran frente de Ática-Beocia, donde más de 500 bomberos han estado luchando para controlar la situación durante las últimas 72 horas.

Además, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha apuntado que los fallecidos son el piloto de uno de los helicópteros, de origen danés, y el coordinador, de nacionalidad griega. Hay otros dos heridos, el piloto británico y el coordinador griego del segundo helicóptero, que han sido trasladados al Hospital General de la 251.ª Fuerza Aérea con pronóstico reservado.

Los dos helicópteros habían despegado del aeropuerto de Elefsina. Las autoridades competentes están investigando las causas y circunstancias exactas del incidente.