Mueren tres bomberos luchando contra los incendios forestales en Grecia

Los incendios forestales que están teniendo lugar en distintas zonas de Grecia se han cobrado ya la vida de tres bomberos que luchaban para extinguir el fuego.

El primer suceso tuvo lugar en la isla de Creta. Dos bomberos quedaron atrapados en el interior de un vehículo cuando hacían frente a un gran incendio, que se extiende a lo largo de más de quince kilómetros y que ya ha obligado a evacuar a los residentes de varias localidades. Este fuego, registrado en una zona montañosa al sur de la isla, se encuentra fuera de control debido a los fuertes vientos que azotan la zona y que han dejado rachas de hasta 125 kilómetros por hora.

El tercer bombero fallecido trataba de extinguir las llamas al sur de la península del Peloponeso. De hecho, fue hallado inconsciente en el lugar del incendio y trasladado de urgencia a un hospital de la zona, si bien el personal médico no pudo hacer nada por salvarle la vida.