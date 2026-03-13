Cuatro militares de EEUU, fallecidos tras el derribo de su avión por una milicia proiraní en Irak

La milicia proiraní Resistencia Islámica ha reivindicado el derribo de un avión cisterna de Estados Unidos en la zona norte de Irak y haber alcanzado un segundo; mientras el ejército norteamericano no reconoce de momento el ataque, aunque sí ha hecho público ya el fallecimiento de cuatro de los seis tripulantes de la aeronave.

Y, mientras el mando central del ejército mantiene que la pérdida del avión "no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo", ya avanza una investigación sobre los hechos en los que otros cuatro militares estadounidenses han perdido la vida.

En paralelo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha confirmado la muerte de un militar francés en un "inaceptable" ataque con drones contra una base militar en el Kurdistán iraquí que deja otros seis uniformados galos heridos.

Horas antes, otra milicia proiraní en Irak había amenazado a Francia a raíz de la llegada del portaaviones Charles de Gaulle a la zona de operaciones del ejército de Estados Unidos. "Todos los intereses franceses en Irak y la región serán atacados", publicaron en redes sociales.

Estos ataques se suman al consumado ayer contra una base militar de Italia situada en la ciudad de Erbil, capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, si bien en ese incidente no se registraron fallecimientos.