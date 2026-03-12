Atacan una de las bases militares de Italia en el norte de Irak

Petroleros en llamas en el estrecho de Ormuz tras los recientes ataques de Irán, mientras la tripulación es evacuada.

El gobierno de Irak ha denunciado este jueves un ataque contra una base militar de Italia situada en la ciudad de Erbil, capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en un contexto en que la embajada de Estados Unidos en ese país está alertando también sobre el riesgo de que las instalaciones norteamericanas —tanto energéticas como militares— puedan ser también un objetivo, como ya lo han sido incluso "hoteles frecuentados por estadounidenses".

Por el momento, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha confirmado a través de las redes sociales que todos los soldados de la base militar que ha sido blanco "se encuentran bien y a salvo en el búnker".

Desde la legación diplomática que Washington tiene abierta en Irak, por su parte, llaman a sus ciudadanos que continúen en el país a mantenerse alerta y a actuar "con perfil bajo", pues tanto Irán como "milicias terroristas afines" suponen "una amenaza significativa para la seguridad pública". En concreto, recomiendan que los estadounidenses no se dejen ver en grupo ni en zonas asociadas a Estados Unidos, dada la posibilidad de que puedan ser secuestrados.

Y, si bien "salir de Irak tan pronto como sea posible hacerlo de forma segura es la mejor opción", añade entre los consejos a quienes decidan quedarse que recopilen "provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales" por si tienen que refugiarse en lugares seguros durante períodos de tiempo prolongados.

Irak también ha sido esta madrugada escenario del ataque contra dos petroleros, en el puerto de Basora, debido al cierre del estrecho de Ormuz.