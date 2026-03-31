Cuatro muertos en China por una explosión en un túnel de una autopista en obras

Al menos cuatro personas han fallecido y otras nueve han resultado heridas en China a causa de la explosión en un túnel de una autopista en obras.

Los hechos han tenido lugar en el municipio de Chongqing, en el suroeste de China, en un tramo de la autopista nacional que conecta las provincias de Hubei y Sichuan.

De ello ha informado la comisión de transporte del distrito de Wanzhou, en Chongqing, y la agencia de noticias estatal Xinhua recoge que el lugar del accidente ha sido acordonado y la autoridad competente ha abierto una investigación para determinar las circunstancias que rodean a los hechos.

Por el momento, las primeras hipótesis apuntan a que la explosión podría haber sido provocada por gas inflamable.