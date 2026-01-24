ÚLTIMA HORA
China desarrolla un sistema inteligente para impulsar la construcción subterránea en perforadoras de túneles

Un equipo de la universidad china de Hunan ha desarrollado un sistema operativo inteligente para máquinas de perforación de túneles.

Según medios chinos, el novedoso sistema permite implementar en esta maquinaria un "cerebro inteligente" para realizar los trabajos subterráneos.

Se trata, por tanto, de un sistema autónomo para construir túneles que implica, además, un avance en la prevención de riesgos.

