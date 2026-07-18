Al menos cuatro muertos por el sistema frontal que azota Chile

Al menos cuatro personas han fallecido y siete más han resultado heridas como consecuencia del sistema frontal que está sacudiendo el centro de Chile con fuertes vientos, lluvia y oleaje, y que deja ya a más de 2.500 personas incomunicadas y cerca de 1.600 viviendas dañadas.

"Todavía enfrentaremos horas que serán exigentes, por lo que el llamado es a no exponerse, a evitar desplazamientos si no son indispensables", ha advertido el ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, consciente de que las predicciones apuntan que el sistema frontal se mantendrá en la zona hasta el domingo, cuando se extenderá hacia el sur.

De hecho, como consecuencia de una evaluación de la intensidad de las precipitaciones y sus posibles consecuencias, se ha activado la alerta roja en varias comunas y regiones del país e incluso se han evacuado algunas zonas.