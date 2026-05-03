Kenia, en alerta: casi una veintena de fallecidos en una nueva oleada de lluvias torrenciales

Las autoridades de Kenia han emitido una alerta nacional ante la nueva ola de lluvias torrenciales que dejan ya 18 muertos este fin de semana, especialmente en el este del país.

En concreto, el cauce del gran río Tana concentra el mayor peligro, ante un riesgo de desbordamiento en torno al sistema de presas de los Siete Afluentes.

El anterior episodio de lluvias en el país había dejado unos 108 muertos y más de 2.700 familias desplazadas, pero ahora estas inundaciones afectan a unas 6.600 personas en Nairobi y, de forma más generalizada, a los condados del centro del país.