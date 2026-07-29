Cuatro mujeres denuncian a Jared Leto por violencia sexual cuando eran menores

Cuatro mujeres han acusado al oscarizado actor y músico Jared Leto por haber cometido violencia sexual contra ellas cuando eran menores.

En Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, un documental de la BBC en el que han participado diez mujeres que aseguran haber conocido al estadounidense entre 2002 y 2016, cuando tenía entre 30 y 40 años.

De acuerdo con la investigación de la cadena británica, una de las mujeres pudo ser agredida sexualmente por Leto en el baño de un motel cuando tenía 17 años, mientras otra asegura que el actor la amenazó con agredirla sexualmente cuando tenía 19 años tras quedarse a solas con él en una habitación de hotel. Una tercera sostiene que mantuvo relaciones sexuales con él cuando tenía 17 años, una cuestión de la que habrían hablado y a la que él restó importancia; y la cuarta denuncia que, a los 16 años, recibió "contenido sexual explícito" de la celebrity. De hecho, la BBC asegura que ha tenido acceso a un acuerdo de confidencialidad sobre la relación de esta joven con quien fuera líder de la banda Thirty Seconds to Mars y que ella decidió no firmar.

Además de estas cuatro acusaciones, otras cuatro mujeres afirman haber recibido llamadas telefónicas extrañas y, con frecuencia, de contenido sexual explícito por parte de Leto cuando eran más jóvenes. Otra mujer sostiene que, cuando tenía 14 años, el actor pidió a un miembro de seguridad que la llevara al backstage de un festival de música después de hacer un comentario obsceno sobre su pecho durante una sesión de autógrafos. Según su relato, su madre se enfrentó al actor, que repitió el comentario.

En el documental no solo se recogen las versiones de las mujeres, sino que sus testimonios fueron corroborados mediante personas a quienes ellas habrían relatado los hechos en su momento, y también se incorporan fotografías y mensajes. Pero además, dos hombres que trabajaron con él durante años declaran que parte de su personal se sentía incómodo por la forma en que Leto interactuaba con adolescentes, a quienes, según sus testimonios, invitaba en ocasiones al camerino o a la vivienda donde estaba grabando. "Creo que todos pensábamos que la diferencia de edad era demasiado grande", afirma uno de ellos.

Según la BBC, pese a sus repetidos intentos por recabar la versión del actor, Jared Leto no ha querido responder a las acusaciones que recoge la cadena británica.