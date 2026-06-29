Trump, condenado a pagar cinco millones de dólares en un caso de agresión sexual

Cinco millones de dólares por difamación después de una agresión sexual. Es la cuantía que Donald Trump deberá pagar a la escritora Jean Carroll, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazase admitir a trámite un recurso del inquilino de la Casa Blanca contra el fallo judicial que le obligaba a realizar esa compensación.

El caso tiene su origen en una denuncia de la escritora contra el actual presidente de Estados Unidos por una agresión sexual cometida en unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de la década de los 90; un proceso que se amplió cuando Trump salió al paso de la acusación afirmando que Carroll había inventado esa historia para impulsar las ventas de un libro, ya que ella no era "su tipo".

Por el primer caso, la indemnización alcanzó los 83 millones de dólares, intereses aparte, mientras que la difamación —que el magnate republicano trataba de esquivar con el recurso— sumaba otros cinco. De este modo, el caso contra la también periodista le ha supuesto unos cien millones de dólares en concepto de indemnización.

Jean Carroll decidió denunciar a Trump aprovechando una ventana temporal que se abrió en la legislación para permitir que las agresiones sexuales ya prescritas pudieran llegar a los juzgados en forma de demandas civiles. Es por ello que la condena por agresión sexual no ha incluido pena de prisión, sino solo la vía del resarcimiento económico.

"Caza de brujas"

Conocida la decisión judicial, un portavoz del equipo legal de Trump ha exigido a través de la CNN "el fin inmediato de todas las cazas de brujas contra el presidente, incluida la farsa de los engaños de Carroll financiada por los demócratas". En todo caso, pese a lo que considera "una instrumentalización del sistema judicial", ha dejado claro que el mandatario está "centrado en su agenda para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande".

Si en un primer momento la defensa del presidente intentó acogerse a la inmunidad presidencial para parar esta causa, posteriormente cuestionó que se usaran como prueba unas palabras suyas grabadas en 2005 hablando de cómo manoseaba y besaba a mujeres sin su consentimiento.