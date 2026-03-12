Cuatro nuevas muertes en Gaza elevan a más de 650 los fallecidos desde el alto el fuego

El ejército de Israel ha anunciado la muerte de otras cuatro personas en Gaza, a las que ha considerado "terroristas" de Hamás, en dos operaciones distintas llevadas a cabo en el enclave.

Según la versión de las fuerzas armadas del país hebreo, una de las operaciones atacó a dos personas que estarían planeando "un complot terrorista en el futuro inmediato", si bien no han especificado cuáles eran los planes.

En cuanto al otro caso, las dos personas que han perdido la vida fueron localizadas en "un recinto subterráneo" en Rafah en el que se encontró también "un alijo de numerosas armas", de modo que "han sido eliminadas".

A pesar del acuerdo alcanzado el 10 de octubre del año pasado para un alto el fuego en Gaza, la cifra de gazatíes fallecidos en estos cinco meses se eleva por encima de las 650 personas. Por su parte, los heridos alcanzan la cuantía de 1.732. Con estos datos, los palestinos muertos desde el atentado de Hamás que costó la vida a unas 1.200 personas en octubre de 2023 son un total de 72.135, tal y como indican las autoridades de la franja.