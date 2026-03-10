Israel continúa atacando Gaza y el total de muertos supera las 72.000 personas

En medio del conflicto abierto en Irán a causa de los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos, el país hebreo sigue acabando con vidas en Gaza. Hoy mismo ha notificado seis nuevas muertes, a pesar del alto el fuego firmado el 10 de octubre, lo cual sitúa la cifra total de gazatíes fallecidos en 72.134 —649 de ellos, desde el armisticio—.

Según su versión, tres de estas personas habrían tratado de cruzar la línea amarilla, es decir, el punto en el que se mantienen replegadas las fuerzas israelíes desde la entrada en vigor del acuerdo de paz. Por ello, fueron identificadas y, tras ello, "eliminadas". A ello se suman otros tres supuestos "terroristas" que habrían sido localizados en la zona de Rafah. "Seguiremos actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata", ha recalcado el ejército de Israel.

Tiendas de refugiados en Gaza | Europa Press

Los datos facilitados hoy mismo por las autoridades de Gaza apuntan que 649 personas han muerto y 17.730 han resultado heridas en la franja desde el alto el fuego; mientras la cifra desde el 7 de octubre de 2023 —cuando comenzó el ataque de Israel tras el atentado de Hamás en el que murieron unos 1.200 israelíes— se eleva hasta las 72.134 personas muertas y 171.828 heridos.