Cuba advierte de que responderá con “toda la fuerza” ante una eventual agresión militar de Estados Unidos

El canciller Bruno Rodríguez afirma que la isla “no puede ser una amenaza” para Washington y reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, ha advertido de que cualquier agresión militar de Estados Unidos contra la isla “tendrá que ser respondida” con “toda la fuerza” del Estado cubano, al tiempo que ha defendido que Cuba “no puede ser una amenaza” para la seguridad nacional estadounidense.

En una entrevista concedida a la cadena CNN, Rodríguez ha señalado que existe una “gran desproporción” entre ambos países, al recordar que Estados Unidos es una potencia nuclear mientras que Cuba es “una pequeña isla vecina” con una “vocación histórica de paz”.

“Cuba no es ni puede ser una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Suena ridículo”, afirmó el canciller cubano, quien acusó a Washington de mantener una política que, a su juicio, amenaza la estabilidad y la seguridad regional.

Advertencia ante un posible conflicto

Rodríguez ha asegurado que, si se produjera una intervención militar estadounidense, la respuesta cubana implicaría al conjunto del Estado y de la población.

“Será un baño de sangre”, afirmó, al advertir de que un conflicto provocaría la muerte de miles de cubanos y también de jóvenes estadounidenses enviados a una guerra que, según sostuvo, no contaría con apoyo mayoritario.

El ministro cubano ha insistido en que La Habana se prepara para defender su “independencia y soberanía” ante cualquier escenario, aunque ha subrayado que su actuación se limitaría a la “legítima defensa”.

La Habana mantiene abierta la vía diplomática

Durante la entrevista, Rodríguez confirmó que existen conversaciones diplomáticas entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, aunque lamentó que, por el momento, no hayan producido avances significativos.

El canciller cubano denunció una supuesta contradicción entre el tono mantenido en las conversaciones oficiales y las medidas adoptadas posteriormente por Washington, especialmente en relación con el endurecimiento del bloqueo económico y las restricciones energéticas.

Pese a ello, aseguró que Cuba mantiene su disposición al diálogo y a cooperar con Estados Unidos en ámbitos como la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado internacional, el narcotráfico o la trata de personas.

Cuba llevará el bloqueo ante Naciones Unidas

Rodríguez anunció además que Cuba ha solicitado una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas para abordar el bloqueo estadounidense y reclamar su finalización.

La reunión, prevista para el próximo 7 de julio, llevará por título “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba”.

El Gobierno cubano pretende denunciar en ese foro lo que considera “acciones agresivas” de Washington, entre ellas las restricciones económicas, el cerco energético y las amenazas de una posible intervención militar.