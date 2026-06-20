Trump no descarta activar en Cuba operativos similares al practicado en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta una operación militar similar a las de Venezuela o Irán en Cuba, sugiriendo nuevamente una hipotética intervención militar en la isla caribeña tras firmar un memorando de entendimiento con Teherán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

Durante una entrevista el viernes con un periodista del portal de noticias Axios, Trump comparó la situación en Cuba con las recientes intervenciones estadounidenses en Venezuela e Irán, destacando que la proximidad geográfica de la isla caribeña facilitaría una eventual incursión militar.

“Posiblemente. Es posible. Hay otra cuestión: estos lugares están cerca. En cambio, si miras Irán, es un viaje muy largo (...) Venezuela está relativamente cerca y Cuba está a un paso”, dijo el presidente al ser preguntado por si una eventual operación en la isla se podría desarrollar de forma “similar” a los recientes operativos contra Caracas y Teherán.

“Postura flexible”

El magnate indicó que mantiene, por el momento, una “postura flexible” con respecto a Cuba y que el secretario de Estado, Marco Rubio, está “muy involucrado” en esta cuestión. “La diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una costa preciosa”, señaló, agregando que las autoridades cubanas tienen “muchísimas ganas” de dialogar con Washington.

Las palabras del presidente se produjeron después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, hubiera afirmado que ya están abordando con Cuba nuevas prácticas para cambiar una situación económica que, apuntó, está “peor” que la de Irán tras la ofensiva desatada el pasado 28 de febrero, después de que La Habana presentara la semana pasada un paquete de reformas estructurales dirigido a liberalizar la economía de la isla.