Cuba envía a prisión a seis personas por un “intento de infiltración” de EEUU en la isla

La fiscalía de Cuba ha enviado a prisión provisional a seis de los tripulantes de un barco con matrícula de Florida que fueron apresados por las autoridades de la isla tras un tiroteo contra el personal de vigilancia marítima el pasado 25 de febrero.

En aquel episodio, cuatro pasajeros de la embarcación, que transportaría un importante arsenal de armas, perdieron la vida. Además, el comandante de la embarcación cubana resultó herido, al igual que las seis personas que ahora han sido enviadas a prisión.

A ellas se les achaca un "intento de infiltración" en la isla caribeña, de modo que, como ha indicado la fiscalía de Cuba, están imputados por delitos de "terrorismo".

Si bien en aquel momento Estados Unidos amenazó con responder a lo sucedido, ninguno de los primeros espadas de la administración Trump ha vuelto a mencionar el incidente en público.