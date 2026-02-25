Cuba abate a cuatro personas que abrieron fuego desde una lancha con bandera de EEUU

Nuevo incidente entre Cuba y Estados Unidos. El ministerio de Interior del país caribeño ha confirmado el fallecimiento de cuatro ciudadanos estadounidenses que abrieron fuego contra los efectivos de Guardafronteras desde una lancha rápida.

Esa embarcación, con matrícula de Florida según la información que ha hecho pública el gobierno cubano, se aproximó a una milla náutica de la costa y, cuando los guardacostas se aproximaron para requerir su identificación, fueron atacados.

Como consecuencia de lo ocurrido, cuatro personas embarcadas en la citada lancha han perdido la vida y otras seis han sido evacuadas para recibir asistencia médica. Asimismo, el comandante de la embarcación cubana también resultó herido.

En este escenario, las autoridades cubanas han abierto una investigación para el "total esclarecimiento" de los hechos.