Se cumplen 421 años de la edición de la primera parte del Quijote, que se custodia en la Biblioteca Nacional

El 16 de enero de 1605 veía la luz la primera parte de "El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha", la obra maestra de Miguel de Cervantes que cambiaría para siempre la historia de la literatura. Hoy, 421 años después, el "Quijote" sigue siendo un referente universal y una de las señas de identidad más poderosas de la cultura en lengua española.

De aquella primera edición, conocida como edición príncipe, apenas han sobrevivido 28 ejemplares en todo el mundo. Uno de ellos se conserva en la Biblioteca Nacional de España (BNE), que custodia este volumen excepcional con el texto íntegro y las erratas originales, tal y como salió de la imprenta madrileña de Juan de la Cuesta a comienzos del siglo XVII. Un testimonio único del nacimiento de la que está considerada la primera novela moderna.

Este ejemplar, de incalculable valor histórico y cultural, puede consultarse además en formato digital a través de BNEDigital, lo que permite a investigadores y lectores acercarse a la obra en las mismas condiciones en las que fue leída hace más de cuatro siglos.

Primera página del Cervantes | Biblioteca Nacional

La relevancia de la BNE como institución cervantina va mucho más allá de esta joya bibliográfica. La Biblioteca conserva al menos un ejemplar de todas las ediciones posteriores del "Quijote", conformando una de las colecciones dedicadas a Cervantes más completas y valiosas del mundo. Un fondo que refleja no solo la vigencia de la obra, sino también su continua reinterpretación a lo largo de los siglos.

Para quienes quieran conocer la historia concreta de este ejemplar príncipe —su recorrido, sus particularidades y su conservación—, la BNE ofrece además un vídeo explicativo en el que Marta Vizcaíno, jefa de sección del Siglo de Oro del Servicio de Reserva Impresa, desgrana con detalle las claves de este volumen extraordinario.

Cuatro siglos después, don Quijote y Sancho Panza siguen cabalgando. Y lo hacen, también, desde las páginas cuidadosamente preservadas de la Biblioteca Nacional, donde la literatura se convierte en memoria viva.