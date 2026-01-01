Varias decenas de muertos y un centenar de heridos en un incendio en una estación de esquí de Suiza

La tragedía sacudía la pasada madrugada la estación suiza de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais, donde una explosión seguida de un incendio en el restaurante-bar Le Constellation ha causado la muerte de varias decenas de personas y ha dejado alrededor de un centenar de heridos, según confirmaron fuentes policiales suizas.

Las autoridades suizas han asegurado esta mañana que “decenas de personas están presumiblemente muertas” y que alrededor de un centenar han resultado heridas, la mayoría de gravedad, como consecuencia de una explosión seguida de un incendio declarado en el bar Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais, al sur de Suiza.

El suceso ocurrió en torno a la 1.30 de la madrugada, en pleno centro turístico y durante las celebraciones de Fin de Año. En la rueda de prensa celebrada esta mañana, el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, y el consejero cantonal Stéphane Ganzer confirmaron la magnitud de la tragedia, señalando que hay víctimas de diversas nacionalidades, aunque por el momento no se han facilitado identidades oficiales.

Los hospitales de la Suiza francófona se encuentran desbordados por la llegada de heridos con quemaduras de diversa consideración, y algunos de los afectados han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios de Zúrich para recibir atención especializada.

En la comparecencia también participó la fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, quien descartó de forma tajante que el incidente esté relacionado con un atentado. “No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado”, subrayó, al tiempo que confirmó la apertura de una investigación judicial para esclarecer lo ocurrido. “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de esta tragedia”, añadió, precisando que Valais ha solicitado ya ayuda a cantones vecinos para la identificación de las víctimas mortales.

Según el gobierno cantonal, el incidente se debió a una explosión seguida de un violento incendio que devastó por completo el bar. Numerosos efectivos de Policía, Bomberos y servicios de rescate, apoyados por ambulancias y helicópteros medicalizados, se desplegaron de inmediato en la zona.

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno del cantón de Valais ha declarado el estado de emergencia a partir de las 9.00 horas de este 1 de enero, con el objetivo de facilitar la movilización de todos los recursos necesarios y responder con la mayor rapidez posible a una de las peores tragedias registradas en una estación de esquí del país.