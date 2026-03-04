Decenas de muertos en el Congo por un nuevo deslizamiento de tierra en una mina de coltán
Esta mina ya fue escenario de otro corrimiento de tierra que dejó más de 400 muertos el pasado mes de enero
La República Democrática del Congo contabiliza ya decenas de personas fallecidas a causa del deslizamiento de tierras en una mina en la que estarían trabajando unas 200 personas, por lo que se teme que la cifra de muertos aumente en las próximas horas.
Según las informaciones recogidas por la emisora congoleña Radio Okapi, el suceso ha tenido lugar en la zona minera de Gasasa, un lugar en el que continúan las labores de búsqueda y rescate.
Se trata de una ubicación rica en coltán, y que, el pasado mes de enero, ya fue escenario de otro deslizamiento de tierra que dejó más de 400 muertos.
El sector minero de la República Democrática del Congo ha registrado decenas de incidentes mortales durante los últimos años, en gran medida debido a la falta de medidas de seguridad y a las malas condiciones laborales.
