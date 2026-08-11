Decretado el toque de queda en Cali y Pereira tras el terremoto de Colombia

Personas se agolpan en los exteriores de los edificios en Medellín

Los alcaldes de las ciudades colombianas de Pereira y Cali, Mauricio Salazar y Alejandro Eder, respectivamente, han decretado toques de queda en sus municipios tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en Colombia, con el objetivo de evitar saqueos y facilitar las labores de emergencia y rescate.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, el toque de queda comenzó a las 18.00 horas (hora local) y se prolongará hasta las 5.00 horas. La medida afecta al centro de la ciudad, la Comuna Universidad y el subcentro Cuba.

Salazar ha pedido además a los ciudadanos que eviten circular en vehículos durante esa franja horaria para facilitar el desplazamiento de los equipos de emergencia. "Hoy Pereira atraviesa una situación difícil", ha señalado el alcalde, quien ha cifrado en al menos 55 los fallecidos por el seísmo.

Las autoridades locales han suspendido asimismo las clases "hasta nueva orden" debido a los daños registrados en centros educativos. Según Salazar, algunas estructuras presentan daños importantes y varios centros hospitalarios han sufrido afectaciones. Además, 18 edificios han quedado completamente destruidos y otros 60 presentan daños parciales.

Cali despliega efectivos para evitar saqueos

En Cali, el alcalde Alejandro Eder ha establecido un toque de queda entre las 20.00 y las 6.00 horas con el objetivo de garantizar la seguridad y permitir que los equipos de rescate puedan desarrollar sus trabajos.

Según los últimos datos ofrecidos por Eder y el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, el terremoto ha causado en Cali al menos 35 fallecidos, cerca de 700 heridos y 188 desaparecidos.

La ciudad registra además daños en unas 5.000 viviendas, mientras que tres hospitales han colapsado, otros 18 han resultado afectados y 39 centros educativos presentan daños.

El alcalde ha ordenado también la "militarización" de distintos puntos de la ciudad, especialmente en las comunas 19 y 17. La Policía y el Ejército desplegarán patrullas en diferentes sectores durante las próximas horas.

De la Espriella ha anunciado que desde la mañana de este martes más de 1.000 efectivos estarán desplegados para "proteger y resguardar" Cali y evitar nuevos incidentes.

El presidente colombiano ha confirmado que desde que se produjo el terremoto se han registrado "saqueos y problemas de orden público", lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la seguridad en las calles.

Alerta roja en los hospitales

Eder ha declarado además la alerta roja hospitalaria en Cali para concentrar los recursos sanitarios en la atención de los afectados. La medida contempla reprogramar las intervenciones quirúrgicas que no sean urgentes para liberar capacidad asistencial.

"Estas primeras 48 horas son críticas para que podamos rescatar con vida a todas las personas que puedan estar atrapadas en los edificios colapsados", ha subrayado el alcalde.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas mientras las autoridades tratan de restablecer los servicios de agua y electricidad, interrumpidos en algunos puntos de Cali como consecuencia del terremoto.