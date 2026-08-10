Exteriores no tiene constancia de españoles afectados en el terremoto de Colombia

El Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene constancia, por el momento, de que haya españoles afectados por el terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter que ha sacudido este lunes el noroeste de Colombia, cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

Según han informado fuentes del departamento dirigido por José Manuel Albares, la Embajada de España en Colombia y el Consulado General de España en Bogotá están "plenamente activados y siguiendo la situación", aunque "por el momento" no tienen constancia de españoles heridos, desaparecidos o fallecidos.

Exteriores ha recomendado a los españoles que se encuentren en Colombia que sigan "en todo momento" las indicaciones de las autoridades locales y consulten la información y los contactos difundidos a través de las redes sociales de la Embajada y el Consulado General.

El Consulado General de España en Bogotá ha recordado asimismo los teléfonos de emergencia disponibles, entre ellos el +57 316 473 3216, destinado exclusivamente a españoles, y el +34 910 001 249. También ha facilitado la línea de emergencias colombiana 123 y el correo electrónico cog.bogota@maec.es.

Sánchez traslada la solidaridad de España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado el "cariño y solidaridad" de España al pueblo colombiano tras el "terrible terremoto".

En un mensaje publicado en redes sociales, Sánchez ha asegurado que el pensamiento de los españoles está con "las víctimas, sus familias y todas las personas damnificadas". "España está con Colombia en estos momentos tan difíciles", ha concluido.

Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado que permanece pendiente de la evolución de la situación y ha trasladado igualmente su solidaridad con "el pueblo hermano" colombiano.

Albares ha recordado que la Embajada de España y el Consulado General en Bogotá se encuentran movilizados para prestar asistencia a los ciudadanos españoles que pudieran necesitarla.

Más de un centenar de fallecidos

El seísmo se registró sobre las 7.34 horas (hora local) y tuvo su epicentro a unos cinco kilómetros al este de San José del Palmar, con una profundidad de aproximadamente 107 kilómetros, según los datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Según las cifras facilitadas por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, el terremoto habría causado hasta el momento 111 fallecidos en distintos departamentos del país, con Risaralda y Valle del Cauca entre las zonas más afectadas.

Las autoridades colombianas continúan evaluando los daños y trabajando en las zonas afectadas mientras prosiguen las labores de emergencia y asistencia a la población.