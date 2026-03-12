Denuncian a un alto cargo del gobierno argentino por llevar a su mujer a un viaje oficial en el avión presidencial

El gobierno de Javier Milei se enfrenta a un caso que puede contribuir a erosionar su imagen pública en uno de los asuntos que han sido centrales en sus campañas, la corrupción. La diputada Marcela Pagano (del grupo Coherencia) ha presentado una demanda penal en los juzgados de Buenos Aires contra el jefe del Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, por llevar a su esposa en el avión presidencial, durante el reciente viaje realizado por Milei y altos cargos del ejecutivo a Estados Unidos.

En la demanda se atribuyen a Adorni, los delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La diputada asegura que tuvo conocimiento de los hechos por diversas informaciones periodísticas y por fotografías y vídeos que confirmaban la presencia de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial sin ser funcionaria pública.

Además, Pagano señala en la propia denuncia la "incoherencia" que supone que apenas diez días antes de que ocurriesen los hechos, la propia jefatura del Gabinete de Ministros impulsase una reforma legal que fijaba criterios más estrictos en las composiciones de la comitiva que acompañan al presidente del país en los viajes oficiales.

A través de su cuenta de X, la diputada solicita a Milei que exija la "renuncia indeclinable" de Adorni, al que califica como "soldado de la casta", y le recuerda al presidente que él mismo anunció en diversas ocasiones que su gobierno iba a acabar con los privilegios de la "casta política" en Argentina.

Explicaciones de Adorni

Por su parte, Adorni, uno de los hombres de máxima confianza para Milei, ha explicado, en declaraciones a distintos medios argentinos, que su esposa fue invitada por Presidencia a viajar en el avión gubernamental y que solo hizo el viaje de ida en esa aeronave, ya que contaba con un billete de ida y vuelta comprado con anterioridad y que le había costado más de 5.000 dólares. En su explicación, el jefe de Gabinete de Ministros apuntó que viajar en el avión presidencial era la única posibilidad que su esposa tenía de acompañarle en un viaje a Estados Unidos de una semana de duración. "Vengo una semana a deslomarme a Nueva York y quería que me acompañe", explicó Adorni al diario La Nación.

Además de la denuncia presentada por Pagano, el abogado Gregorio Dalbón ha presentado otra demanda en términos similares en la que se acusa a Adorni de malversación de fondos públicos. Por su parte, los grupos de la oposición en la Cámara argentina han solicitado la comparecencia de Adorni para que ofrezca explicaciones sobre el asunto. El caso puede suponer un desgaste importante para el ejecutivo de Milei, ya que afecta a una de las cuestiones que el presidente defiende como claves para el cambio de políticas que está impulsando en el país.