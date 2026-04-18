Denuncian disparos de la Guardia Revolucionaria de Irán a un petrolero cerca de Ormuz
Ataque a Irán
La agencia de comercio marítimo de la Marina británica ha informado hoy mismo de que dos barcos patrulla de la Guardia Revolucionaria de Irán han abierto fuego contra un carguero en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, de nuevo bloqueado por las autoridades iraníes.
Tal y como ha apuntado, un petrolero de origen todavía no identificado ha denunciado que las dos patrulleras se aproximaron al navío a unas 20 millas náuticas al noroeste de Omán y dispararon en su dirección.
Ni el navío ni su tripulación han registrado daños, según la primera evaluación del incidente.
