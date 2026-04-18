Irán vuelve a restringir el paso por Ormuz ante la "piratería" de Estados Unidos

Menos de 24 horas después de anunciar su reapertura total en respuesta a la tregua en Líbano, Irán ha decidido volver a restringir el tránsito por el estrecho de Ormuz, que de nuevo estará supervisado por sus fuerzas armadas. Lo ha hecho al constatar que, como anunció ayer Trump, el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes sigue vigente.

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A juicio de Teherán, este cierre perimetral ordenado por la Casa Blanca en Ormuz supone no solo perpetrar actos de "piratería", sino también infringir los términos del alto el fuego pactado hace diez días entre ambos países, de modo que ya ha respondido deshabilitando de facto el paso.

Y, a través de la radiotelevisión pública iraní, el ejército de la república islámica ha recalcado que esta situación continuará hasta que Estados Unidos permita la "completa libertad" de navegación en aguas del golfo Pérsico.