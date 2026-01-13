Denuncian que Irán prevé ejecutar mañana a un joven detenido durante las protestas

Un proceso judicial "rápido y opaco" permitirá que un joven de 26 años arrestado el pasado día 8 de enero durante una manifestación en contra del gobierno de Irán vaya a ser ejecutado, previsiblemente, mañana. Ni la familia de Erfan Soltani ha podido acceder a su expediente judicial ni a su hermana, abogada de profesión, se le ha permitido hacerse cargo del caso.

Esta información la hecho pública Hengaw, una ONG kurdo-iraní con sede en Oslo que ha apelado a la comunidad internacional para que se tomen "medidas inmediatas" que permitan detener lo que considera "una ejecución extrajudicial", pues el acusado no ha tenido acceso a un abogado ni un juicio independiente.

Es más, sostiene que la tramitación "apresurada y poco transparente" prueba la utilización de la pena de muerte como "una herramienta para reprimir las protestas" por parte de las autoridades iraníes.

Soltani fue arrestado el pasado día 8 cerca de su domicilio, en la ciudad de Fardis, y las autoridades iraníes habrían informado a la familia tan solo cuatro días después de que había sido condenado a muerte. Según fuentes de IranWire, su delito ha sido el de "enemistad contra dios".