Denuncian que Irán prevé ejecutar mañana a un joven detenido durante las protestas
El proceso, para el que el joven de 26 años no obtuvo abogado, se resolvió en cuatro días con pena capital por "enemistad contra dios"
Un proceso judicial "rápido y opaco" permitirá que un joven de 26 años arrestado el pasado día 8 de enero durante una manifestación en contra del gobierno de Irán vaya a ser ejecutado, previsiblemente, mañana. Ni la familia de Erfan Soltani ha podido acceder a su expediente judicial ni a su hermana, abogada de profesión, se le ha permitido hacerse cargo del caso.
Esta información la hecho pública Hengaw, una ONG kurdo-iraní con sede en Oslo que ha apelado a la comunidad internacional para que se tomen "medidas inmediatas" que permitan detener lo que considera "una ejecución extrajudicial", pues el acusado no ha tenido acceso a un abogado ni un juicio independiente.
Es más, sostiene que la tramitación "apresurada y poco transparente" prueba la utilización de la pena de muerte como "una herramienta para reprimir las protestas" por parte de las autoridades iraníes.
Soltani fue arrestado el pasado día 8 cerca de su domicilio, en la ciudad de Fardis, y las autoridades iraníes habrían informado a la familia tan solo cuatro días después de que había sido condenado a muerte. Según fuentes de IranWire, su delito ha sido el de "enemistad contra dios".
