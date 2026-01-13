Trump instiga las protestas en Irán: "La ayuda está en camino"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido cancelar las reuniones que tenía previstas con las autoridades de Irán y ha apelado a la población para que mantenga la protesta en las calles contra el régimen de los ayatolás. "La ayuda está en camino", ha prometido a los iraníes.

"Patriotas iraníes, ¡sigan protestando!", ha arengado a través de su red social, en un contexto en el que los muertos a causa de la represión de las manifestaciones se cuentan por cientos y los detenidos, por miles. "¡Tomen el control de sus instituciones", ha proseguido el mandatario estadounidense, crítico con "el asesinato sin sentido" de quienes han salido a la calle para reclamar un cambio de régimen en el país.

Al respecto, ha pedido que a la población que "anote los nombres de los asesinos y abusadores", porque "pagarán un alto precio" cuando Estados Unidos haya entrado en el país.

La diplomacia, "primera opción"

Acerca de la situación de Irán, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado que "la diplomacia siempre es la primera opción" para el presidente Trump, si bien —ha sostenido— tampoco "teme usar opciones militares cuando lo considera necesario". Prueba de ello son los bombardeos sobre esta república en junio del pasado año, en los que más de 1.100 personas perdieron la vida.

Por el momento, ya ha anunciado que "cualquier país que mantenga relaciones comerciales con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todas y cada una de las transacciones comerciales que realice con Estados Unidos". Estos nuevos gravámenes contra China o India amenazan con resucitar la guerra arancelaria después de la tregua acordada con Pekín y la apertura de negociaciones con Nueva Delhi en torno a la redefinición de los flujos comerciales con Estados Unidos.

Con todo, ayer mismo el neoyorquino anunciaba que las autoridades de la república islámica han sobrepasado ya su "línea roja" con la muerte de aproximadamente medio millar de personas como consecuencia de la represión de las protestas. Lo que Trump no quiso desvelar todavía es "dónde, cuándo y desde qué ángulo" se producirá el ataque, aunque planteó la posibilidad de "actuar antes de una reunión" que se estaba organizando entre ambos países a instancias de una llamada de Irán el sábado pasado.