Denuncian torturas de Israel contra dos activistas de la Flotilla

Varios activistas han denunciado torturas contra dos miembros de la Flotilla, uno de ellos español y otro brasileño, que están bajo custodia de Israel tras haber sido trasladados a la Cárcel de Shikma, en Ascalón, al norte de la Franja de Gaza, tras su captura el pasado miércoles en aguas cercanas a Creta(Grecia).

"Según la embajada brasileña, Thiago de Ávila ha informado que ha sido torturado, golpeado y maltratado. Responsables de la embajada han observado marcas visibles en su cara durante una visita supervisada, con un cristal de separación y sin poder comunicarse libremente", ha explicado la Flotilla Global Sumud a través de un comunicado.

Además, abogados del Centro por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel han podido visitar al sueco-español de origen palestino Saif Abukeshek y a De Ávila. Según su relato, se halla maniatado y con los ojos vendados, y obligado a permanecer boca abajo en el suelo, lo que le ha provocado hematomas en cara y manos.

En su caso, ha sido informado de que sería interrogado por el Shin Bet, el servicio de seguridad israelí para el interior y los territorios palestinos, por presunta "pertenencia a una organización terrorista".

Por cuanto a De Ávila, ha denunciado la "extrema brutalidad" de los militares israelíes durante la captura de los barcos. "Fue arrastrado boca abajo por la cubierta y golpeado tan gravemente que se desmayó dos veces", ha denunciado.

"Una escalada dramática"

En lo que se refiere a la prisión en la que se encuentran los dos activistas, la Flotilla ha advertido que "es conocida por su uso para el internamiento de presos palestinos en duras condiciones y, más recientemente, para encarcelar a civiles secuestrados en Gaza".

Su traslado a ese lugar, por tanto, supone "una escalada dramática" tras "los informes confirmados de tortura bajo custodia".

En este contexto, la Flotilla ha reprobado que "a pesar de los amplios llamamientos internacionales, los países europeos han abdicado de su obligación legal y han permitido el traslado de dos civiles" a una cárcel extranjera solo por su labor como activistas.

"Su secuestro es una grave violación de las normas internacionales", ha insistido.

Israel los relaciona con Hamás

Por su parte, Israel considera a Abukeshek como uno de los "líderes" de Hamás, mientras señala a De Ávila por "trabajar" para el grupo como sospechoso de actividades ilegales.