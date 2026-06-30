El derrumbe de una mina de jade en Birmania deja al menos cinco muertos y más de una decena de desaparecidos

Al menos cinco personas han muerto y otras quince se encuentran en paradero desconocido tras registrarse un derrumbe en una mina de jade situada al norte de Birmania, cerca de la frontera con China.

En el origen de este suceso están las intensas lluvias, que provocaron un corrimiento de tierra en el vertedero de una de las canteras el pasado domingo.

Si bien, según los medios locales, esta instalación se encuentra abandonada, los residentes acuden para extraer el mineral de forma ilegal.

Debido a las condiciones meteorológicas y a las malas condiciones del terreno, también la búsqueda de los desaparecidos ha tenido que suspenderse.