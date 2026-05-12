Canadá refuerza su apuesta por los minerales críticos con 90 millones de euros para ampliar su mayor mina de litio

Canadá ha dado un nuevo paso en su estrategia de apostar por los minerales críticos con una inversión que ronda los 90 millones de euros destinada a la expansión de la mayor mina de litio que tiene actualmente en explotación.

La operación de refuerzo de las instalaciones ubicadas en Quebec se canaliza a través de Canada Growth Fund, el vehículo de inversión creado por el gobierno canadiense para atraer capital privado hacia proyectos considerados estratégicos de cara a la nueva economía. Y, según ha apuntado el departamento de Finanzas, esos 90 millones de euros —que forman parte de una captación más amplia— servirán para financiar un aumento de la capacidad de producción de la mina, reducir sus costes y reforzar el papel del país norteamericano como proveedor de litio.

De fondo, el objetivo de Ottawa pasa por evitar que la transición hacia tecnologías limpias, como los coches eléctricos, dependa de cadenas de suministro exteriores. Así pues, la apuesta por un componente esencial para las baterías como es el litio no solo refuerza la posición de Canadá como potencia minera, sino que también se alinea con la estrategia de los distintos países occidentales de buscar sus propios minerales críticos.

Fundamenta, por tanto, la búsqueda de autonomía estratégica dentro de un contexto de competencia por controlar los eslabones básicos de la nueva economía.

"Al expandir la producción responsable de litio en Canadá, fortalecemos nuestra posición como proveedor confiable de los minerales esenciales que impulsan las tecnologías limpias de hoy y del futuro", ha destacado el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, tras el anuncio de esta inversión orientada a "fomentar la creación de empleo de calidad, impulsar la innovación y construir una economía más segura y con bajas emisiones de carbono".

Proyecto de ampliación

La mina que el gobierno de Canadá pretende ampliar produjo en el último trimestre algo más de 47.000 toneladas secas de concentrado de espodumena, el mineral del que se extrae el litio que después se utiliza para las baterías.

Elevra Lithium, la compañía que controla el yacimiento, mantiene para este año una previsión de producción de hasta 190.000 toneladas, que ahora se prevé elevar hasta rozar las 340.000 toneladas anuales.