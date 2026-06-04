Descubren un cementerio infantil de hace 5.000 años

Una investigación liderada por la Cátedra de Otoacústica Evolutiva y Paleoantropología de HM Hospitales y la Universidad de Alcalá ha identificado restos de al menos catorce niños de hace entre 5.000 y 4.500 años en la Sierra de Atapuerca. Se trata, por tanto, de la primera necrópolis infantil calcolítica documentada hasta la fecha.

El hallazgo, localizado en la Galería del Sílex, aporta una evidencia única sobre las prácticas funerarias de las primeras comunidades metalúrgicas y confirma que los niños pequeños recibían un tratamiento diferenciado en la Edad del Cobre.

"Lo más relevante de este descubrimiento no es solo su excepcionalidad desde el punto de vista arqueológico, sino lo que nos dice sobre estas comunidades", destaca Mercedes Conde, coautora de la investigación, quien aprecia "una especial atención a la infancia".

Para el doctor Alfredo García, jefe del servicio de Otorrinolaringología de HM Hospitales, el descubrimiento demuestra cómo "la investigación interdisciplinar puede aportar nuevas respuestas sobre aspectos esenciales de la evolución humana y de las primeras sociedades complejas".

La Galería del Sílex

La Galería del Sílex, una cavidad de más de 500 metros de longitud descubierta en 1972 y sellada desde finales de la Edad del Bronce, ha permanecido prácticamente intacta durante milenios. En su interior se conservan no solo restos humanos, sino también abundantes materiales arqueológicos, como cerámicas, restos de fauna y más de 50 paneles de arte rupestre, lo que la convierte en uno de los enclaves más singulares de Atapuerca.

Este descubrimiento, en el que han participado el Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos y la Universidad de León, no solo amplía el conocimiento sobre las prácticas funerarias del Calcolítico, sino que también aporta una nueva perspectiva sobre el valor social y simbólico de la infancia en estas comunidades prehistóricas, evidenciando el cuidado y la relevancia que se otorgaba a los individuos más jóvenes.