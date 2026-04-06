Diez muertos más en Gaza en enfrentamientos con una milicia proisraelí

Al menos diez personas han muerto y decenas han resultado heridas este lunes en el centro de la Franja de Gaza por enfrentamientos con una milicia apoyada por Israel, cuyo ejército ha respondido además lanzando ataques desde un vehículo militar.

Según medios locales, un grupo de milicianos proisraelíes trató de irrumpir en el campamento de desplazados de Al Maghazi, lo que dio lugar a enfrentamientos entre civiles.

Y, para agravar la escena, las fuerzas armadas del país hebreo irrumpieron incluso con aviones para bombardear la zona, dejando así varios muertos y muchos heridos.