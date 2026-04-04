Dos muertos y 25 heridos en nuevos ataques de Israel en Gaza

Las autoridades de la Franja de Gaza han denunciado que nuevos ataques de Israel dejan al menos dos personas fallecidas y otras 25 más heridas.

De este modo, son ya 715 los muertos como consecuencia de ataques israelíes desde el 10 de octubre de 2025, fecha de entrada en vigor en octubre del alto el fuego.

Además, en ese mismo plazo se han documentado 1.968 personas heridas y se han recuperado los cuerpos de 756 personas que estaban en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del acuerdo.

Y, desde que comenzó la ofensiva israelí en respuesta a los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha dejado ya 72.291 muertos y 172.068 heridos hasta la fecha.