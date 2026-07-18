Dimite el líder del bloque conservador de Alemania por tener un hijo por gestación subrogada

El líder del bloque conservador en el Parlamento de Alemania, Jens Spahn, ha presentado su dimisión a petición del canciller y colíder de la alianza, Friedrich Merz, por haber tenido un hijo por gestación subrogada en Estados Unidos; una práctica declarada ilegal en el país germano.

En una carta recogida por la radiotelevisión estatal alemana ARD, Spahn considera que su "felicidad personal es incompatible" con su cargo político. "Mi decisión personal de tener un hijo mediante gestación subrogada y las expectativas, comprensibles, que recaen sobre mí como presidente de nuestro grupo parlamentario", recalca, se ha vuelto un tema "más complejo de lo que había previsto".

Y es que Spahn se vio bajo presión porque él y su marido, Daniel Funke, recurrieron a una gestación subrogada en Estados Unidos para tener su hijo, por lo que el exministro de Salud fue criticado por la doble moral de recurrir a un método ilegal en el país germano.

En su carta, Spahn criticó "la creciente crueldad del discurso público", que le había dado mucho que pensar, e hizo un llamamiento a todos para que "mantengan siempre un tono humano, a pesar de la claridad y la contundencia en los temas". "En los últimos días, una cosa me ha quedado cada vez más clara: mi familia es lo más importante para mí", ha añadido.

Visión de Merz

Una vez trascendió la dimisión, Merz ha aplaudido la decisión tomada por Spahn, tan "correcta" como "inevitable" porque "la credibilidad es el bien supremo en política", según el canciller, quien ha agradecido al ya exlíder del bloque su contribución "fundamental" al desarrollo parlamentario "de los principales proyectos de reforma de las últimas semanas".

Y, como presidente de la CDU, en consulta con el presidente de su socio bávaro, propondrá ahora un sucesor para la dirección del grupo parlamentario.