Alemania reforma su sistema de pensiones: eleva la edad de jubilación y suprime el retiro anticipado

Alemania tiene sobre la mesa un modelo de reforma del sistema de pensiones que vincula la edad legal de jubilación a la esperanza de vida, elimina el retiro anticipado e incorpora fórmulas de capitalización bursátil para garantizar su solvencia.

Y a este plan le ha dado ya su visto bueno el canciller germano, Friedrich Merz, quien ha defendido que "no hacer nada no es una opción" mientras el sistema se vuelve insostenible para las arcas públicas. Es más, ha apostado por implementarlo "con celeridad" para asegurar la estabilidad del modelo y, de hecho, prevé aprobarlo en la Cámara antes del receso veraniego del 10 de julio.

Dentro de un plan global, que no puede ser disgregado porque, según Merz, sus medidas se complementan y equilibran entre sí, la edad de jubilación de Alemania alcanzaría los 70 años en el horizonte de 2092, según los datos estadísticos oficiales. Por el momento, a partir de 2031, el retraso del retiro se limitaría a seis meses, pasando así de los 67 años a los 67,5.

Sin prejubilación

La prejubilación tampoco será una opción para quienes no quieran perder parte de sus ingresos. La posibilidad de jubilarse con el 100% a personas con al menos 45 años cotizados desaparece, al tiempo que se recomienda elevar el límite para un retiro con deducciones desde los 63 años actuales a los 64.

En cuanto a la financiación, el gobierno alemán baraja una tasa de cotización adicional del 2% que sería abonada a partes iguales por el trabajador y la empresa, pero este incremento de la contribución tendrá su retorno, como ha dicho Merz, en forma de un aumento considerable de la nómina de la pensión. Y es que, siguiendo el modelo sueco, se gestionaría a través de un fondo que invertirá en los mercados, con lo cual se obtendrían más fondos.

"Los escandinavos lo han conseguido, y nosotros también podemos", ha defendido el canciller, para quien este nuevo sistema permitirá que las pensiones puedan seguir aumentando incluso durante las épocas de crisis.

Las pensiones subirán menos que los sueldos

La reforma del cálculo de las pensiones también está incluida. Las tendencias demográficas y de empleo se incorporarán al factor de sostenibilidad, de modo que las pensiones crecerán a un ritmo más lento que los salarios.

Eso sí, Merz ha dejado claro que "las pensiones no se reducirán", al tiempo que ha apuntado que lograr una distribución "equitativa" de los efectos del cambio demográfico supondrá "aliviar una gran carga" para la generación más joven.