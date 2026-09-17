Dimite el primer ministro de Suecia tras la victoria electoral de las izquierdas
ELECCIONES
La conclusión del escrutinio en Suecia, que ratifica la victoria de la coalición de cuatro partidos de izquierdas liderados por el Partido Socialdemócrata en las elecciones del pasado domingo, ha llevado a Ulf Kristersson a presentar su dimisión como primer ministro.
A través de una carta enviada al presidente del Parlamento para notificar su decisión, ha apuntado que ahora se abre una situación "compleja" de cara a la formación del próximo gobierno, de modo que ha apelado a que todas las formaciones políticas muestren "una postura constructiva" para designar un nuevo primer ministro y ensamblar un ejecutivo "estable y eficaz".
La comisión electoral, que ha finalizado hoy el recuento de los votos, ha otorgado 176 escaños al bloque encabezado por Magdalena Andersson, por delante de los 173 obtenidos por la coalición conservadora del hasta ahora primer ministro, que ha gobernado cuatro años con democristianos y liberales y el apoyo parlamentario de la ultraderecha.
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