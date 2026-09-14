Suecia prepara una gran cartera de proyectos para renovar sus puentes

Con la vista puesta en el mantenimiento de una de las piezas clave de su red de transportes, los puentes, Suecia ha abierto un concurso para seleccionar a las ingenierías que, a lo largo de los próximos cuatro años, llevarán a cabo todos los proyectos necesarios tanto en sus carreteras como en el ferrocarril.

La licitación está dotada con algo más de 80 millones de euros, una cifra que supone el valor de los servicios que la administración sueca podrá encargar por los estudios, cálculos y proyectos de ingeniería de estas empresas.

El caso es que esta adjudicación llega cuando Suecia acaba de poner en marcha su mayor ciclo reciente de inversión en transportes.

El nuevo plan nacional para 2026-2037 moviliza unos 106.000 millones de euros, y sitúa el mantenimiento de la infraestructura existente entre sus prioridades. De hecho, cerca de la mitad de los recursos se reservan para conservar carreteras y ferrocarriles, después de años en los que, según reconoce el propio gobierno sueco, las necesidades de mantenimiento fueron infravaloradas.

Por tanto, lo que Suecia está poniendo en marcha es la antesala técnica de numerosos proyectos de conservación de puentes durante los próximos cuatro años. Y el hecho de reservar más de 80 millones de euros únicamente para diseñar ese mantenimiento da una medida bastante más interesante de la escala de las actuaciones que pueden ir llegando después.