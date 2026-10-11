Al menos doce muertos en un ataque de los hutíes sobre el aeropuerto de Riad

Al menos doce muertos y 300 heridos en un ataque de los hutíes sobre el aeropuerto de Riad, en Arabia Saudí

Al menos doce personas han muerto y 309 más han resultado heridas como consecuencia del ataque lanzado por las milicias hutíes contra el aeropuerto internacional Rey Jalid de Riad que ha provocado la evacuación de parte de sus instalaciones y la cancelación de algunos vuelos.

La autoridad general de la aviación civil aclara que el ataque ha provocado doce muertes, cuatro de ellos ciudadanos saudíes, dos procedentes de Bangladesh, otro de Estados Unidos, uno de Egipto, uno de Jordania, uno de Siria, otro palestino y un sudanés.

Además, el ataque ha causado 309 heridos, de los que varios se encuentran en estado crítico, y cuantiosos daños materiales.

De hecho, las operaciones en el aeropuerto han sido suspendidas temporalmente a la espera de una evaluación completa de los daños y de la verificación de la seguridad de las instalaciones.