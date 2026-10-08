Los rebeldes de Yemen lanzan un ataque contra el aeropuerto de Riad

Las fuerzas armadas de la insurgencia hutí de Yemen han reivindicado el impacto de un misil balístico contra el aeropuerto internacional Rey Jalid en Riad, la capital de Arabia Saudí, y han lanzado una "última advertencia" a las compañías aéreas internacionales para que eviten el espacio aéreo del reino ante la escalada del conflicto.

El portavoz militar de los rebeldes, el general de brigada Yahya Sari, ha asegurado a través de un comunicado que el proyectil golpeó su objetivo "con precisión", hasta el punto de que logró interrumpir las operaciones de la instalación aeroportuaria.

En este contexto, el mando hutí ha instado a las aerolíneas a suspender sus vuelos, toda vez que el cielo saudí se ha convertido en "un escenario de operaciones militares", exceptuando únicamente el espacio aéreo sobre las ciudades santas de La Meca y Medina.

Oleada de ataques

Esta ofensiva se enmarca en una intensa oleada de ataques dirigidos contra infraestructuras saudíes que ya ha dejado víctimas mortales.

Según confirmó el miércoles la autoridad de aviación civil de Arabia Saudí, un ataque contra este mismo aeropuerto se saldó con la muerte de un residente sudanés y otras ocho personas heridas.

En paralelo, un asalto ejecutado en la víspera contra el aeropuerto internacional de Abha, próximo a la frontera con Yemen, provocó la muerte de dos mujeres de Marruecos y Argelia y dejó cerca de una treintena de heridos de diversas nacionalidades.