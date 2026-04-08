Más de una docena de niños, secuestrados por fundamentalistas en el Congo

Un total de trece niños han sido secuestrados en la República Democrática del Congo por miembros del Ejército de Resistencia del Señor, una milicia fundamentalista cristiana conocida por la brutalidad de sus actos en distintos países de África.

El rapto tuvo lugar durante un ataque contra la localidad de Kpokpo, al norte del país, y entre los secuestrados —según los detalles proporcionados por las autoridades congoleñas— hay nueve niñas y cuatro niños.

El Ejército de Resistencia del Señor es un grupo terrorista integrado por cristianos extremistas, que tomó las armas en la década de 1980 en Uganda para, años más tarde, tratar de expandirse a otros países africanos. Se caracteriza por su extrema violencia y por el reclutamiento de menores de edad para usarlos como sicarios y esclavos sexuales.