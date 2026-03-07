Un nuevo derrumbe en una mina de coltán en el Congo deja al menos 40 muertos

Al menos 40 personas han perdido la vida en un nuevo derrumbe ocurrido este sábado en la mina de coltán de Rubaya, al este de República Democrática del Congo.

Se trata de una mina que está siendo explotada de forma irregular bajo control de la milicia rebelde M23 y produce entre 115 y 125 toneladas de coltán al mes, según las autoridades congoleñas.

Este nuevo derrumbe es el tercero en apenas un mes, siendo el más grave el del pasado 28 de enero, cuando más de 400 personas perdieron la vida. Todo ello, a pesar de que se trata de una zona en la que está prohibida cualquier explotación debido a los riesgos para la seguridad y el medio ambiente.

Rubaya es uno de los principales centros mundiales de extracción de coltán, un mineral estratégico utilizado en la fabricación de componentes electrónicos. Según diversas estimaciones, esta zona suministra una parte significativa del tantalio mundial, un componente esencial para teléfonos móviles, ordenadores у equipos industriales.