Un documental rescata el papel de España en la independencia de Estados Unidos

Canal Historia estrenará el próximo 4 de julio ‘4 de julio: una historia española’, un documental original que recupera el papel fundamental que tuvo España en la independencia de Estados Unidos, una aportación histórica que durante siglos ha quedado relegada a un segundo plano.

La producción, de una hora de duración, se emitirá en exclusiva a las 22.00 horas coincidiendo con el 250 aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense y estará también disponible bajo demanda.

El documental analiza el contexto de 1776, cuando las Trece Colonias se enfrentaban al Imperio Británico y España, bajo el reinado de Carlos III, decidió apoyar la causa independentista como una estrategia para debilitar a su rival y recuperar territorios perdidos.

A través de la mirada de historiadores españoles e internacionales, la producción explica cómo España suministró armas, pólvora, uniformes y recursos económicos a los rebeldes, además de intervenir militarmente en América y Europa. La actuación española fue decisiva en territorios como Florida, Luisiana, el Misisipi, el Caribe y el Golfo de México, así como en la recuperación de Menorca y en el enfrentamiento contra Gran Bretaña en Gibraltar.

La cinta presta especial atención a figuras como el Conde de Aranda, Diego de Gardoqui, Bernardo de Gálvez y Luis de Córdova, protagonistas de una etapa histórica en la que la ayuda española resultó clave para el triunfo de las colonias norteamericanas.

La producción, dirigida por Andrew Molina, cuenta con la participación de expertos como Hugo O’Donnell, Eduardo Garrigues, Eva García y José Carlos Gracia, además de historiadores estadounidenses como Kathleen DuVal, ganadora del Premio Pulitzer.

‘4 de julio: una historia española’ también aborda la falta de reconocimiento posterior al papel de España en la independencia estadounidense y destaca hitos como la concesión en 2014 a Bernardo de Gálvez del título de Ciudadano Honorario de Estados Unidos.

Tras el estreno, Canal Historia emitirá por primera vez en televisión ‘We the Hispanos’, un documental dirigido por José Luis López-Linares que repasa la influencia hispana en la historia y la cultura de Estados Unidos.