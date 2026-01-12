Rusia apuesta por la independencia de Groenlandia y China critica las amenazas de EE.UU.

"Si no tomamos Groenlandia, lo harán Rusia o China. Y no voy a permitir que eso suceda". Es el panorama bajo el cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha justificado su pretensión de hacerse con la isla danesa, basándose en una gran presencia no corroborada de buques de los dos citados países en el entorno del territorio ártico.

En medio de este panorama, el primer pronunciamiento oficial de las autoridades rusas lo ha hecho el embajador del país soviético en Dinamarca, quien ha apostado por la independencia de Groenlandia tras asegurar que es la visión mayoritaria de la población de la isla.

"No tiene interés en seguir formando parte del Reino de Dinamarca en el futuro ni tampoco pasar a formar parte de Estados Unidos", ha sostenido. Con todo, ha admitido que sí estaría interesada en "mantener relaciones cercanas" con el gobierno estadounidense, especialmente en lo referente a unas inversiones que "son necesarias para garantizar la sostenibilidad de la economía de la isla".

Esta interpretación del Kremlin descansa sobre la visión de únicamente el partido opositor de corte independentista Naleraq, que ha propuesto dialogar "directamente" con la administración Trump "sin contar con Dinamarca". Hasta ahora, las autoridades de la isla han sido claras al rechazar las "interferencias" y las "faltas de respeto" de Estados Unidos al plantear una compra de su territorio.

Por su parte, desde el gobierno de China han criticado las amenazas vertidas por Estados Unidos contra Groenlandia y han reclamado a Trump que "deje de utilizar a otros países como excusa" para sacar adelante sus "aspiraciones egoístas" en el Ártico.

Y, tras dejar claro que las actividades de China en la zona buscan "mantener la paz y la estabilidad de acuerdo con el derecho internacional", la portavoz del ministerio de Exteriores del gigante asiático ha llamado a cumplir la normativa vigente en un territorio cuya especial importancia "afecta a los intereses de todos los países".