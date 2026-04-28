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Donald y Melania Trump reciben a los reyes de Inglaterra en la Casa Blanca

Diplomacia

Los Trump con los reyes de Inglaterra en la Casa Blanca
Los Trump con los reyes de Inglaterra en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos y la primera dama, Donald y Melania Trump, han recibido a los reyes de Inglaterra, Carlos III y Camila, en la Casa Blanca.

Los Trump con los reyes de Inglaterra en la Casa Blanca
Los Trump con los reyes de Inglaterra en la Casa Blanca

En ese acto, el mandatario estadounidense ha reivindicado el vínculo que une a su país con Reino Unido es "fuerte" y "continuará así durante mucho tiempo". Y, en contraste con sus recurrentes críticas al primer ministro británicoKeir Starmer, ha elogiado con profusión a la Casa Real.

La primera dama de Estados Unidos con la reina de Inglaterra
La primera dama de Estados Unidos con la reina de Inglaterra

"Hablamos el mismo idioma, sostenemos los mismos valores, y juntos nuestros soldados han defendido la misma extraordinaria civilización bajo banderas gemelas de rojo, blanco y azul", ha expuesto Trump sobre la relación de ambas naciones y su raíz común, y ha destacado que Carlos III será el primer monarca británico que intervenga en el Capitolio.

Trump con el rey de Inglaterra en la Casa Blanca
Trump con el rey de Inglaterra en la Casa Blanca

"Va a dirigirse al Congreso, y yo lo estaré viendo. No es lo habitual según el protocolo, pero me encantará estar allí con ustedes", ha apuntado, en un gesto de cercanía al rey británico.

Los Trump con los reyes de Inglaterra en la Casa Blanca
Los Trump con los reyes de Inglaterra en la Casa Blanca
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