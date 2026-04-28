Donald y Melania Trump reciben a los reyes de Inglaterra en la Casa Blanca
Diplomacia
El presidente de Estados Unidos y la primera dama, Donald y Melania Trump, han recibido a los reyes de Inglaterra, Carlos III y Camila, en la Casa Blanca.
En ese acto, el mandatario estadounidense ha reivindicado el vínculo que une a su país con Reino Unido es "fuerte" y "continuará así durante mucho tiempo". Y, en contraste con sus recurrentes críticas al primer ministro británico, Keir Starmer, ha elogiado con profusión a la Casa Real.
"Hablamos el mismo idioma, sostenemos los mismos valores, y juntos nuestros soldados han defendido la misma extraordinaria civilización bajo banderas gemelas de rojo, blanco y azul", ha expuesto Trump sobre la relación de ambas naciones y su raíz común, y ha destacado que Carlos III será el primer monarca británico que intervenga en el Capitolio.
"Va a dirigirse al Congreso, y yo lo estaré viendo. No es lo habitual según el protocolo, pero me encantará estar allí con ustedes", ha apuntado, en un gesto de cercanía al rey británico.
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