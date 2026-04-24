Starmer, sobre las represalias de EEUU en Malvinas: "Nada va a cambiar su situación"

Con la administración Trump estudiando cómo castigar a los miembros de la OTAN que no secundaron la operación bélica de Estados Unidos en Irán, un cambio de posición en el apoyo a Reino Unido en lo relativo a la soberanía de las Malvinas —unas islas que también reclama Argentina— abre un nuevo foco de tensión entre los dos países anglosajones. No obstante, el premier británico se ha mantenido firme en que "nada va a cambiar" en lo relativo a la gestión del archipiélago.

De hecho, a través de un portavoz, ha dejado claro que las Malvinas "votaron por aplastante mayoría" a favor de su estatus como territorio británico de ultramar y que Londres ya ha abordado este asunto desde hace décadas con "sucesivas administraciones de Estados Unidos". "Nada va a cambiar esta situación", ha zanjado.

Sin embargo, el presidente de Argentina, muy afín a Trump, volvió reclamar el pasado mes de febrero la apertura de negociaciones con Reino Unido para revisar la soberanía de unas islas sobre las que su país tiene "pleno derecho". Y, aunque expresó su voluntad de alcanzar "una solución pacífica y duradera", Milei dejó claro por anticipado que su reclamación es "inclaudicable".

Se trata de un nuevo elemento que puede conducir al choque entre Estados Unidos y Reino Unido —apenas tres días antes de que Trump reciba a los reyes de Inglaterra—, cuyas relaciones se resienten tras tiras y aflojas arancelarios, desencuentros en torno a Groenlandia y, más recientemente, y la negativa de Starmer a involucrarse en un conflicto bélico en Oriente Próximo.