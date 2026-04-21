Ecuador reactiva el toque de queda tras una ola de masacres con casi veinte muertos
Sucesos
Un nuevo fin de semana de violencia marcado por los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y el crimen organizado
Diez de las 24 provincias de Ecuador volverán a tener un toque de queda nocturno tras un nuevo fin de semana de violencia que deja como conclusión una veintena de muertos tras los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y el crimen organizado.
El presidente del gobierno de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado ya que esta medida se mantendrá en vigor entre el domingo 3 de mayo y el lunes 18 de mayo.
La medida se enmarca dentro del estado de excepción declarado el pasado 3 de abril por un periodo de 60 días. Durante su vigencia quedan suspendidos los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, de manera que la policía y las fuerzas armadas podrán interceptar comunicaciones, así como entrar sin autorización judicial a inmuebles en los que existan indicios de que podría haber armas o integrantes de grupos armados organizados.
Ahora, Noboa ha anunciado que las provincias y cantones afectadas por el toque de queda serán Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).
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