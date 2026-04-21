Ecuador reactiva el toque de queda tras una ola de masacres con casi veinte muertos

Diez de las 24 provincias de Ecuador volverán a tener un toque de queda nocturno tras un nuevo fin de semana de violencia que deja como conclusión una veintena de muertos tras los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y el crimen organizado.

El presidente del gobierno de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado ya que esta medida se mantendrá en vigor entre el domingo 3 de mayo y el lunes 18 de mayo.

La medida se enmarca dentro del estado de excepción declarado el pasado 3 de abril por un periodo de 60 días. Durante su vigencia quedan suspendidos los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, de manera que la policía y las fuerzas armadas podrán interceptar comunicaciones, así como entrar sin autorización judicial a inmuebles en los que existan indicios de que podría haber armas o integrantes de grupos armados organizados.

Ahora, Noboa ha anunciado que las provincias y cantones afectadas por el toque de queda serán Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar) y Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).