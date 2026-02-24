Abu Dhabi expandirá su relación comercial con América Latina apostando por renovables en Ecuador

El príncipe heredero de Abu Dhabi realizará esta semana la que será su primera visita de Estado a Ecuador. El jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan se reunirá con Daniel Noboa, el presidente del país latinoamericano, para sellar el acuerdo de asociación económica integral que se ha venido perfilando en las últimas semanas, en virtud del cual colaborarán en lo referido a la energía renovable y las inversiones.

Este acuerdo forma parte de la estrategia de Emiratos Árabes Unidos de expandirse más allá de sus mercados tradicionales y consolidarse como un nexo del comercio global para seguir ensanchando su economía al margen del petróleo. De este modo, Ecuador se convierte en el cuarto país de Latinoamérica con el que cierra un protocolo de este tipo —después de Chile, Costa Rica y Colombia—, lo que confirma el interés en la región por parte del país del golfo Pérsico; mientras prosiguen las negociaciones para sellarlo también en Perú y con el bloque de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

En paralelo al acuerdo de Abu Dhabi y Ecuador, la fundación Dubai Port World ya se ha comprometido a apoyar la alimentación escolar en este país sudamericano a través de un acuerdo firmado este mismo mes de febrero con el Programa Mundial de Alimentos.