EE.UU. abre las licitaciones de un programa piloto con Panamá para reforzar las cadenas de suministro de IA

Estados Unidos ha abierto las licitaciones para poner en marcha, junto con Panamá, un programa piloto destinado a reforzar y supervisar las cadenas de suministro necesarias para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), con especial atención al transporte de mercancías a través del Canal de Panamá.

El Departamento de Estado estadounidense ha abierto un plazo de presentación de propuestas que finalizará el 20 de agosto. Washington prevé adjudicar hasta tres acuerdos de cooperación de asistencia financiera, con un valor de entre 1 y 50 millones de dólares.

Las empresas u organizaciones seleccionadas deberán desarrollar y operar una plataforma capaz de realizar funciones de acreditación y trazabilidad de mercancías, verificar su procedencia y garantizar determinados parámetros de seguridad. El proyecto también contempla la coordinación con las autoridades aduaneras, los puertos y los operadores logísticos de Panamá.

Semiconductores y minerales críticos

La iniciativa busca facilitar el transporte de productos considerados estratégicos para el desarrollo de la inteligencia artificial. Entre ellos se encuentran semiconductores, infraestructura de IA, minerales críticos y otros productos relacionados.

El proyecto ya había sido anunciado durante la cumbre Pax Silica, celebrada los días 25 y 26 de junio como parte de la estrategia impulsada por la Administración de Donald Trump para reforzar las cadenas de suministro de tecnologías consideradas clave.

Con la apertura de las licitaciones, el Departamento de Estado comienza a concretar la iniciativa desde el punto de vista operativo. El objetivo es establecer un sistema que permita conocer y verificar el recorrido de las mercancías y agilizar su circulación entre países y economías participantes.

Panamá como punto estratégico

El programa se desarrollará en colaboración directa con las autoridades portuarias y aduaneras de Panamá, dada la importancia del Canal como vía para el transporte internacional de mercancías.

Estados Unidos contempla además la posibilidad de ampliar el proyecto a otras zonas geográficas en el futuro si el programa piloto obtiene resultados satisfactorios.

La iniciativa se enmarca en Pax Silica, una alianza que, según los datos difundidos por Washington, cuenta actualmente con 25 países y regiones, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea y distintos países de América Latina, Europa y Asia.

El programa pretende así convertir la trazabilidad y la seguridad de las cadenas de suministro en un elemento central para garantizar el acceso a componentes y materias primas esenciales para la expansión de la inteligencia artificial.