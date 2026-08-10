EEUU cifra en 55 los buques comerciales desviados como parte de su bloqueo naval contra Irán

Operaciones de guardia en el centro de información de combate del destructor estadounidense USS Mason (DDG 87), en las inmediaciones costeras de Irán

El Ejército de Estados Unidos ha informado de que ha desviado un total de 55 buques comerciales, además de inhabilitar dos embarcaciones y abordar otras dos, en el marco del bloqueo naval impuesto contra los puertos y las costas de Irán.

"Hasta el 9 de agosto, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha desviado 55 buques comerciales, inhabilitado dos y abordado dos", ha señalado la autoridad militar estadounidense en un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha vinculado estas actuaciones con las operaciones destinadas a hacer cumplir el bloqueo contra Teherán.

El CENTCOM también ha cifrado en más de 20 los buques de guerra estadounidenses desplegados en Oriente Próximo, que estarían participando en distintas misiones militares, entre ellas la aplicación del bloqueo naval contra Irán.

Irán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz

Por su parte, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha reiterado este sábado que Teherán únicamente procederá a reabrir el estratégico estrecho de Ormuz cuando se confirme el fin de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak.

Las autoridades iraníes también han condicionado la reapertura al levantamiento de las sanciones económicas impuestas al país y al pago de indemnizaciones por los daños derivados de la guerra.

El estrecho de Ormuz constituye una de las principales vías marítimas para el transporte internacional de petróleo y gas, por lo que cualquier restricción a la navegación en la zona puede tener repercusiones sobre el comercio y los mercados energéticos internacionales.

Acuerdo con Omán para una nueva ruta marítima

En paralelo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, informó la pasada semana de la existencia de un principio de acuerdo con Omán para gestionar conjuntamente una nueva ruta marítima a través del estrecho.

La iniciativa se plantea en un contexto de tensión creciente en la región y de restricciones a la navegación derivadas de las operaciones militares y del bloqueo estadounidense contra Irán.